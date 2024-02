Przegląd prasy z Sandomierza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.02.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.02, w Sandomierzu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „9 polskich zamków na starych zdjęciach. Sprawdźcie, jak wyglądały przed wojną i w czasach PRL. Jak się zmieniły, jakie historie opowiadają?”?

Prasówka Sandomierz 9.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 9 polskich zamków na starych zdjęciach. Sprawdźcie, jak wyglądały przed wojną i w czasach PRL. Jak się zmieniły, jakie historie opowiadają? Jak słynne polskie zamki wyglądały dawniej – w czasach PRL albo jeszcze przed II wojną światową? Możemy to sprawdzić dzięki zdjęciom, wykonanym przez naszych rodziców, dziadków i pradziadków, których zamki fascynowały tak samo przed wiekiem, jak nas dzisiaj. Zapraszamy do fascynującej galerii starych zdjęć polskich zamków. Przekonajcie się, jak słynne zabytki się zmieniły i jakie historie mają do opowiedzenia.

📢 Wędkarstwo zawsze miało swoich amatorów. Tak łowiono ryby w I połowie XX wieku, a potem w PRL-u. Zobacz archiwalne zdjęcia Kiedyś to było, wzdycha wielu. Choć zmieniają się moda, narzędzia i miejsca, trwała pozostaje pasja. Tej nie brakuje wędkarzom, którzy na przestrzeni lat nie tracą zapału do siedzenia z wędką nad rzeką. Dla części to rekreacyjny sport, dla niektórych pole do rywalizacji. W końcu kto nie chciałby złowić rekordowego suma?

📢 Zjedliśmy pączki na tłusty czwartek. Sprawdziliśmy lokalne piekarnie i dyskonty. Oto rezultat subiektywnego testu smaku Strony Kuchni Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek.

Prasówka 9.02 Sandomierz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sandomierzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce.

📢 Od braku pewności siebie, poprzez nerwowość, aż po próżność. Tym cechom musisz stawić czoła! Wady poszczególnych znaków zodiaku Ułożenie gwiazd w momencie naszego przyjścia na świat według astrologii determinuje nie tylko przyszłe losy, ale i nasze cechy charakteru. Poszczególnym znakom zodiaku przypisuje się różne, charakterystyczne dla nich cechy. Są to nie tylko zalety, ale również wady. Jakie przywary dotyczą Lwa, a jakie Wodnika i Barana? Sprawdź! 📢 Twój oddech pachnie jak kupa? Poznaj 7 możliwych powodów, przez które masz kałowy oddech Nieprzyjemny zapach z ust może być powodem dyskomfortu. A jeżeli aromat, jaki wydychamy, przypomina kupę, to poziom zakłopotania może rosnąć. Co oznacza zapach kału z ust? Powodów może być wiele. Sprawdź 7 najczęstszych przyczyn, które mogą powodować, że twój oddech pachnie jak kupa. Co zrobić, gdy ma się nieprzyjemny zapach z ust?

📢 Walentynkowy koncert dla dwóch chorych sandomierzanek, Oli i Nikoli. Można pomóc im w powrocie do zdrowia. Gdzie i kiedy? Sandomierskie Centrum Kultury, Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej oraz Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza - zapraszają na charytatywny koncert walentynkowy - „Z sercem dla Oli i Nikoli”. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 16 lutego od godziny 19, w Porcie Kultury.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.