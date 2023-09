Przegląd prasy z Sandomierza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.09.2023

Wakacje się skończyły, a wy nadal marzycie o relaksującym wypoczynku na plaży i kąpielach w ciepłym morzu? Nie ma problemu – wyszukaliśmy dla Was 11 niesamowitych plaż Europy w sam raz na jesienny urlop. To idealne miejsca na wypoczynek solo, we dwoje lub z całą rodziną. Sprawdźcie, gdzie nawet w październiku woda ma aż 24 stopnie Celsjusza.