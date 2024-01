Przegląd prasy z Sandomierza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.01.2024

Szukasz pomysłu na sycący obiad dla całej rodziny? Proponuję sprawdzony przepis na rewelacyjną zapiekankę gyros z ryżem i kurczakiem. To łatwa do przygotowania potrawa z piekarnika, która zaskakuje wyrazistym, pysznym smakiem. To idealny przepis dla fanów kanapki gyros lub sałatki gyros. Wyjątkowy smak zapiekanki to zasługa rewelacyjnego sosu i przypraw. Wypróbuj przepis na zapiekankę z kurczakiem.