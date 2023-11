Przegląd prasy Sandomierz 9.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sandomierzu

Kaszkiet damski to nie jest zwykła czapka z daszkiem. To nakrycie głowy jest bardziej stylowe od zwykłej wełnianej czapki i równie eleganckie co kapelusz. Musisz go mieć w swojej szafie, ponieważ bez kaszkietu twojej jesiennej i zimowej stylizacji będzie brakowało tego czegoś. Zobacz, do czego i jak nosić kaszkiet damski oraz do jakiej twarzy pasuje.