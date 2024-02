Przegląd prasy Sandomierz 8.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sandomierzu

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.02, w Sandomierzu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Walentynkowy koncert dla dwóch chorych sandomierzanek, Oli i Nikoli. Można pomóc im w powrocie do zdrowia. Gdzie i kiedy?”?

Prasówka Sandomierz 8.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Walentynkowy koncert dla dwóch chorych sandomierzanek, Oli i Nikoli. Można pomóc im w powrocie do zdrowia. Gdzie i kiedy? Sandomierskie Centrum Kultury, Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej oraz Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza - zapraszają na charytatywny koncert walentynkowy - „Z sercem dla Oli i Nikoli”. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 16 lutego od godziny 19, w Porcie Kultury.

📢 Wycieczki z Krakowa bez samochodu: 11 atrakcji Małopolski, do których dojedziecie pociągiem. Gotowe pomysły na weekend! Nie trzeba mieć samochodu, by wybrać się z Krakowa na niezapomnianą weekendową wycieczkę. Do jakich niezwykłych miejsc w Małopolsce można wygodnie dojechać pociągiem? Wyszukaliśmy 11 atrakcji dla miłośników przyrody, zabytków, ciekawostek i rodzin z dziećmi, do których dojeżdżają koleje z Krakowa. To gotowe pomysły na relaks i zabawę poza miastem.

📢 Najlepsze pizze do zrobienia w domu. Znakomita przekąska nie tylko do seansu filmowego. Wybieraj spośród 7 propozycji na domową pizzę Klasyczny placek drożdżowy może przybierać różne formy podania. Tradycyjne danie pochodzi z Włoch, choć w zależności od regionu zmienia się jego wygląd. Zebraliśmy 7 przepisów na domową pizzę, którą zrobicie w zaciszu swojej kuchni. Poznaj sposoby na pizzę Margheritę, a także szybką pizzę na spodzie z ciasta francuskiego.

Prasówka 8.02 Sandomierz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sandomierzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Małgorzata Foremniak oraz Susan z „Gotowych na wszystko”, czyli Teri Hatcher na pokazie mody Marc Caina. Zobacz stylizacje z wydarzenia! Wczoraj (6 lutego) w Berlinie odbył się pokaz mody globalnej marki Marc Cain. Na wydarzeniu zawitały znane osobistości, w tym Małgorzata Foremniak w kolorowym, wzorzystym damskim garniturze, a także Teri Hatcher z córką, czyli odtwórczyni roli Susan z „Gotowych na wszystko”. Nie zabrakło też aktorki Anny Marii Siekluckiej oraz producentki Jolanty Trykacz. Zobacz stylizacje gwiazd i kreacje prezentowane na wybiegu!

📢 Ślubne zwyczaje. Co przynosi szczęście, a co pecha? Lepiej sprawdź! Pierwszy taniec młodej pary, zbite kieliszki, welon panny młodej, krojenie tortu; zwyczaje związane z tym, jak przebiega ceremonia ślubna i co się dzieje na weselu - mają być zapowiedzią szczęścia i pomyślności w małżeństwie. Weselne zwyczaje i przesądy związane ze ślubem są bardzo liczne, ale czy wiecie, co zrobić, żeby nie mieć od razu dzieci albo jak sprawić, żeby mieć więcej do powiedzenia w związku? Sprawdź, jakie są zwyczaje weselne. Mogą dać do myślenia! 📢 Sandomierz 100 lat temu. Jak zmieniało się miasto? Zobacz archiwalne zdjęcia Przez 100 lat Sandomierz przeszedł olbrzymią metamorfozę. Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Chwalęcin, zapomniana świątynia Czarnego Krucyfiksu Chwalęcin, w pobliżu Ornety. Wieś wzmiankowana w 1349 r., była własnością kapituły warmińskiej. Ruch pielgrzymkowy, związany ze znajdującym się tu cudownym tzw. czarnym krucyfiksem, notuje się od 1520 r. Kościół w Chwalęcinie jest jednym z czterech warmińskich sanktuariów uświęconych kultem krzyża. Jest też najmniejszym i najbardziej zapomnianym z miejsc pielgrzymkowych na Warmii. Dojedziemy tam bocznymi drogami, to miejsce jakby na krańcu świata, podobnie jak pobliski Osetnik. Niewątpliwie warto, by ujrzeć mało znane, unikalne ślady niegdysiejszej świetności Warmii.

📢 Zapomniana wieś w lubuskiem. Historia upiornych ruin wioski Lędów Lędów, to opuszczona wieś na zachodzie Polski, która od długich dekad popada w ruinę i zapomnienie. Znajduje się w województwie lubuskim, niedaleko Sulęcina. Dzisiaj to uroczysko i miejsce pełne tajemniczych pozostałości po dawnej osadzie. 📢 Będą dodatkowe kursy autobusów podczas piątkowego protestu rolników w Sandomierzu. Zobacz rozkład Władze Sandomierza zdecydowały o uruchomieniu dodatkowych kursów komunikacji miejskiej podczas piątkowego protestu rolników w Sandomierzu. Burmistrz wyjaśnia, że w trakcie protestu ruch samochodowy nie zostanie całkowicie wstrzymany.

📢 Oto 5 najmniejszych miast w Polsce. Nie do wiary, jak są malutkie! Jak to się stało, że mają prawa miejskie? Wszyscy znamy największe polskie miasta – ale czy zastanawialiście się kiedyś, które są najmniejsze? Sprawdziliśmy to i stworzyliśmy aktualny ranking 5 absolutnie najmniejszych polskich miast. Te miejsca mogą was kompletnie zaskoczyć! Mówimy o miastach tak małych, że mogą zmieścić się na terenie Warszawy setki razy, a ich wszystkich mieszkańców dałoby się pomieścić w jednym sektorze stadionu piłkarskiego. Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, jak małe są najmniejsze miasta Polski.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.