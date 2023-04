Przegląd prasy Sandomierz 16.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sandomierzu

Blisko 2 tysiące 700 sadzonek bratków zdobi już sandomierskie skwery, donice i gazony. To znak, że Królewskie Miasto przygotowuje się do wiosny. Akcenty tej pory roku widać także po kwitnących w pełni drzewach.

Wielu turystów zawitało w sobotę, 15 kwietnia do Sandomierza by zwiedzić to zabytkowe, królewskie miasto. Mimo słońca schowanego za chmurami, humory dopisywały. Zobacz zdjęcia.

Na giełdzie w Sandomierzu można znaleźć fascynujące przedmioty. Są takie, dzięki którym uatrakcyjnimy wnętrze domu, ale i bywają prawdziwe perełki dla kolekcjonerów. Zobacz, co oferowano w sobotę, 15 kwietnia.