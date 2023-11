Przegląd prasy 30.11.2023 Sandomierz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sandomierza

Idealny do czytania. Współczynnik proporcji jest p...

Odsłonięto nowy mural na wieży ciśnień przy Parku Saskim w Sandomierzu. Nowa atrakcja Królewskiego Miasta jest nietypowa. Nie tylko zdobi przestrzeń, ale najważniejsze jest to, że wykonano go z farb fotokatalitycznych, dzięki czemu oczyszcza powietrze. Jak się prezentuje? Sami zobaczcie.

Maja Rutkowski znana wcześniej jako Plich to kobieta wielu twarzy. Na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Metamorfozie ulegały nie tylko jej uczesania i kolor włosów, ale także i sylwetka. Żona Rutkowskiego w swoich mediach społecznościowych chwaliła się efektami ciężkiej pracy nad zrzuceniem zbędnych kilogramów i wyrzeźbieniem figury.

W związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, tysiące widzów stracą wkrótce dostęp do kanałów TVP. Proces odejścia od MUX-3 zostanie przeprowadzony w dwóch etapach i obejmie obszar całego kraju. Pierwsze zmiany nastąpią już 15 grudnia bieżącego roku.

Nasze państwo zdobywa coraz większą popularność na arenie międzynarodowej, co potwierdza obecność Polski w najróżniejszych rankingach publikowanych przez zagraniczne magazyny i portale. Tym razem krajowe miasto zostało uznane za jeden z najlepszych kierunków na podróż w 2024 przez amerykański miesięcznik. Domyślacie się, o którym miejscu mowa?

Od kilku lat święta pełne śnieżnego puchu za oknem to marzenie dzieci i dorosłych. Zazwyczaj aura zaskakuje nas temperaturami na plusie lub pluchą i wiatrem. Jak będzie w tym roku? Czy święta w końcu będą białe? Oto prognoza pogody na Boże Narodzenie.

Sztuczna inteligencja podbija internet, ale niektóre przejawy tego niepokoją. Na świecie zyskują teraz popularność piękne kobiety stworzone przez SI, które choć wirtualne, zarabiają one przy tym całkiem realne pieniądze.Sprawdźcie, jak to działa i na co uważać.

Całowanie to bardzo przyjemna forma wyrażania uczuć i tworzenia głębokiej więzi między dwoma osobami. Całujemy nasze dzieci, rodziców i partnerów. Jednak niektóre pocałunki mogą mieć przykre konsekwencje. Niewinny całus może przyczynić się do zakażenia groźną chorobą. Czy całowanie może być szkodliwe? Tymi chorobami możesz zarazić się przez pocałunek.