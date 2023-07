Przegląd prasy 28.07.2023 Sandomierz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sandomierza

Sandomierz to perełka województwa świętokrzyskiego posiadająca wiele atrakcji turystycznych. Kilka z ich nawiązuje do szklanej historii miasta i stanowi unikat w skali kraju. Zobacz zdjęcia.

Dwie ważne ulice w Sandomierzu przejdą gruntowny remont. Ulica Zamkowa to droga prowadząca od Zamku Królewskiego na Starówkę. Z kolei z ulicy Milberta korzystają mieszkańcy dużego osiedla mieszkaniowego przy szpitalu. Na wybór wykonawcy władze miasta mają czas do 15 grudnia, a prace remontowe rozpoczną się w przyszłym roku.

Do 84-latki z Sandomierza zadzwonił w środę człowiek podający się za policjanta. Mówił, że tropi grupę zajmującą się oszustwami i potrzebuje pomocy. Chciał, by kobieta wypłaciła oszczędności i na czas akcji użyczyła ich policji. 84-latka uwierzyła. Zapakowała do torby 55 tysięcy złotych i zgodnie z poleceniem wyrzuciła je przez okno. Gotówka zniknęła.