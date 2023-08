Przegląd prasy 2.08.2023 Sandomierz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sandomierza

Czarcia miotła to coś, co kojarzy się wyłącznie z baśniami, jednak istnieje naprawdę, a w dodatku może pojawić się w ogrodzie. Czarcie miotły można też spotkać w parkach i lasach. Wyjaśniamy, co to jest czarcia miotła, skąd się bierze i czy trzeba jej się obawiać.