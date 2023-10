Przegląd prasy 11.10.2023 Sandomierz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sandomierza

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.10, w Sandomierzu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Marsz Pier[w]si w Sandomierzu. Amazonki zachęcały do wykonywania badań profilaktycznych”?

Prasówka Sandomierz 11.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Marsz Pier[w]si w Sandomierzu. Amazonki zachęcały do wykonywania badań profilaktycznych Już po raz 10. w Sandomierzu został zorganizowany „Marsz Pier[w]si”. Amazonki z Królewskiego Miasta i ościennych miejscowości zachęcały panie do wykonywania badań profilaktycznych piersi i szyjki macicy oraz panów do badań jąder oraz prostaty.

📢 Nowa winda w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. To duże ułatwienie dla mieszkańców i pracowników. Zobacz zdjęcia Koniec z awariami i usterkami podczas korzystania z windy przez mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Placówka doczekała się nowej windy. 📢 Czy to ekranizacja Cyberpunk 2077? Nie, to SI pokazała słynne aktorki w tym uniwersum – może to pomysł na obsadę ekranizacji? Sztuczna inteligencja pokazała światowej sławy aktorki w ekranizacji Cyberpunk 2077. Wiemy więc, kto pasowałby do cyberpunkowego klimatu produkcji CD Projekt i może będzie to podpowiedzią w związku z zapowiedzianą już produkcją aktorską osadzoną w uniwersum gry. Trzeba przyznać, że SI się postarała w przypadku tych grafik. Zobaczcie sami.

Prasówka 11.10 Sandomierz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sandomierzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie tylko na grzyby. Te buty wkraczają na salony. Zobacz modne kalosze damskie i sprawdź, jak i do czego je nosić Kalosze damskie występują w różnych wersjach i kolorach. Uniwersalność tych butów przyczynia się do ich ogromnej popularności. Pokochała je Lady Di i Kate Middelton, a wśród naszych gwiazd wielokrotnie zakładała je Małgorzata Socha, która nosi je do eleganckich, jak i codziennych stylizacji. Zobacz, jak, kiedy i do czego nosić kalosze?

📢 Grzanki jaśniepańskie na imprezę. Wypróbuj przepis z serem i szynką jak z PRL-u. Popularny korzeń dodaje ostrego smaku Intrygująca nazwa grzanek jaśniepańskich najprawdopodobniej związana jest z użyciem wędliny i żółtego sera. W latach 80.XX wieku trudno było dostać wędlinę, więc zrobienie grzanek uwzględniających szynkę lub baleron kojarzył się z powiewem luksusu i był oznaką dobrobytu. Obowiązkowo do grzanek podawano sos chrzanowy dla miłośników ostrych dodatków. 📢 Te imiona zostały wymyślone przez pisarzy i stały się bardzo popularne. Które imiona najpierw nosiły bohaterki literackie? Znasz je? Imiona literackie to imiona, które po raz pierwszy pojawiają się w powieści i są wymyślone przez autora danego dzieła. Niektóre z nich tak spodobały się czytelnikom, że postanowili nazwać tak swoje dzieci. W języku polskim istnieje całkiem sporo imion zarezerwowanych początkowo tylko dla bohaterów literackich. Mickiewicz i Słowacki mają na swoim koncie imiona, które zrobiły furorę wśród Polaków. Jakie to imiona? Czy są dziś popularne?

📢 Ziemia rolna znów podrożała. Znamy ceny gruntów od 16 października 2023. Gdzie w Polsce jest najtaniej, gdzie najdrożej? Hektar ziemi w ciągu pół roku podrożał średnio w Polsce o prawie 1,5 tys. złotych. Grunty dobrych klas o ponad 4,1 tys. ARiMR podała nowe informacje o średnich cenach gruntów ornych. Dane Agencji na podstawie wiedzy GUS wykorzystują banki w procesie udzielania kredytów. Sprawdź, ile trzeba dziś zapłacić za hektar ziemi rolnej. 📢 Drzewa warto sadzić nie tylko w ich święto. Czy wiesz, jak drzewa się ze sobą komunikują i walczą o przetrwanie? Światowy Dzień Drzewa to święto, które zapoczątkował sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych Julius Sterling Morton. 10 kwietnia 1872 roku zaapelował on do swoich rodaków, aby posadzili drzewa. Obecnie jest to akcja znana na całym świecie, w Polsce „Arbor Day” obchodzimy 10 października od 2002 roku. Chociaż jest to niezwykle ważna funkcja, drzewa to coś więcej niż filtrowanie powietrza.

Paweł Rakowski - Izrael zaskoczony atakiem Hamasu.