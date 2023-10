Prasówka z Sandomierza 26.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Sandomierz 26.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Można ją zaczesywać na różne sposoby, zapuszczać, obcinać na zupełnie krótko, cieniować i farbować... Występuje w wielu wydaniach, jednak nie da się ukryć, że grzywka to jeden z największych trendów wśród damskich fryzur. Gwiazdy z grzywką to także nie pierwszyzna. To cięcie wkroczyło do świata show-biznesu już dawno i wciąż utrzymuje się na topie.