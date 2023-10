Prasówka z Sandomierza 20.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jeże to sympatyczne, a przy tym bardzo pożyteczne zwierzęta, które m.in. pomagają w walce ze ślimakami w ogrodzie. Dlatego warto, by odwiedzały nasz ogród. Ale jesienią trzeba o nie zadbać i postawić domek dla jeża. Możemy go zbudować samodzielnie lub kupić gotowy. W takim lokum jeż będzie mógł bezpiecznie zapaść w sen zimowy i przetrwać trudny okres. Sprawdź, jaki powinien być domek dla jeża i jak go urządzić.

Nieduże mieszkanie w bloku może być wyjątkowe i zachwycać już od progu. Udowodnili to projektanci, którzy stworzyli komfortową przestrzeń zaledwie na 50 metrach. Zobacz, jak modnie można urządzić dwa pokoje na wynajem. Zajrzyj do mieszkania w Gdyni z nutą orientu.

Uprawiając rośliny, warto korzystać z różnych dodatków do podłoży, które sprawiają, że rośliny mają lepsze warunki wzrostu. Jednym z takich materiałów są czipsy kokosowe. Choć ich nazwa brzmi smakowicie, nie są przeznaczone do jedzenia, ale dla roślin. Szczególnie docenią je storczyki, ale też skrzydłokwiaty, monstery, palmy i inne rośliny doniczkowe. Przydadzą się też w ogrodzie, m.in. jako ściółka dla roślin. Sprawdź, jak wykorzystać zrębki kokosowe.

YouTube to portal, który specjalizuje się przede wszystkim w filmach. Setki tysięcy twórców wrzuca tam codziennie mnóstwo nowych treści, jednak każdy tworzony jest bez udziału platformy. Częstym problemem jest nierówny poziom głośności dźwięku w produkcjach, przez co, przeskakując między nimi, co chwile trzeba regulować odbiorniki. Nowa funkcja ma zniwelować tę niedogodność. Zobacz, co dodano do aplikacji YouTube.

Wbrew słowom pani poseł Pauliny Hennig-Kloski środki na podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus są zabezpieczone w budżecie państwa na 2024 rok - napisała w środę na portalu X (dawniej Twitter) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.