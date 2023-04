Prasówka z Sandomierza 20.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zmiany warty na Rynku Starego Miasta przez formacje piesze wojsk z XVI i XVII wieku to jeden z punktów programu zaplanowanych z okazji inauguracji sezonu turystycznego w Sandomierzu w ostatni weekend kwietnia. Jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się, że trudności finansowe miasta i drastyczny wzrost kosztów utrzymania obiektów zajmowanych przez rycerstwo staną na przeszkodzie i w tym sezonie turystycznym nie będzie uroczystej zmiany warty. Na szczęście rozmowy pomiędzy burmistrzem Marcinem Marcem, a kasztelanem Karolem Burym zakończyły się pozytywnie, dzięki czemu rycerze przygotowują się do nadchodzącego sezonu.

Trzecim miejscem może pochwalić się drużyna reprezentująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu w finale konkursu II edycji „Polska wieś w Europie”. Młodzież nie kryje, że do udziału w konkursie i dodatkowej nauki zachęciły ich bardzo atrakcyjne nagrody.

Na początku deszcz, a potem słońce towarzyszyło uczestnikom Biegu Dobra, jaki w środę 19 kwietnia zorganizowano na sandomierskim bulwarze, nad Wisłą. Było to wydarzenie Szkolnego Koła Wolontariatu "Z potrzeby serca" działającego przy Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu. Akcja miała także wymiar charytatywny, gdyż wspierano chorego na SMA Bartoszka Jędrasika z Otoki, w gminie Łoniów.

Do udziału w Biegu Dobra zaprasza Szkolne Koło Wolontariatu „Z potrzeby serca” działające przy Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu. W ramach biegu, z myślą o chorym na SMA Bartoszku Jędrasiku z Otoki trwa kiermasz ciast i zbiórka plastikowych nakrętek. Wydarzenie trwa o godziny 16.

W sobotę, 22 kwietnia rusza akcja "Wspólnie sprzątaMY Sandomierz" . Na teren miasta wyjdzie kilkuset wolontariuszy, którzy będą zbierać odpady. Miasto podzielono na kilka stref, gdzie będą wydawane rękowice i worki. Start o godzinie 10.

W Sandomierzu rusza odbudowa Alei Emmendingen i ścieżki pieszo - rowerowej w Parku Piszczele w Sandomierzu, na której do dzisiaj widać pozostałości po sierpniowej nawałnicy. To miejsce jest ulubionym traktem do spacerów oraz dla rowerzystów, dlatego mieszkańcy od dawna dopytywali, kiedy aleja i ścieżka zostaną uporządkowane i odbudowane.

W sobotę, 22 kwietnia mieszkańcy Sandomierza będą mogli oddać makulaturę lub elektrośmieci w zamian za bezpłatne sadzonki roślin. Akcja będzie prowadzona na placu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Przemysłowej.