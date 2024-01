Prasówka z Sandomierza 20.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Dwie ładowarki do samochodów elektrycznych stanęły na parkingu przy siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. To ukłon w stronę mieszkańców Królewskiego Miasta, którzy już są lub zamierzają stać się posiadaczami samochodu elektrycznego. Dostęp do ładowarek jest całodobowy, jednak wcześniej należy wykupić odpowiednią kartę w Biurze Obsługi Klienta.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prasówka 20.01 Sandomierz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sandomierzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

E10 to nowa benzyna, która może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Nie każdy może ją stosować, a w jaki sposób to sprawdzić? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.