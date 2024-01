Prasówka z Sandomierza 19.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W Sandomierzu powstanie drugi Dom Dziennego Pobytu Senior Plus dla osób w jesieni życia. Tym razem placówka powstanie w lewobrzeżnej części miasta. - Kolejny dom dla seniorów musi powstać, bo takie są oczekiwania osób w jesieni życia, które od dawna upominają się o placówkę w lewobrzeżnej części miasta – tłumaczy Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza.

Kryzys ekonomiczny, wojna, bieda i głód – przepowiednie Nostradamusa na ten rok nie niosą pozytywnych wieści. Wyjątkiem jest wynalezienie istotnego lekarstwa, choć to jedyna informacja spośród potopu zatrważających zapowiedzi. „Prorok zagłady” pięć wieków temu spisał księgę przepowiedni. Wciąż badacze próbują je interpretować i przypisywać do miejsc i bieżących wydarzeń na świecie. Co czeka ludzkość w 2024 roku?