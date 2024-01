Prasówka z Sandomierza 18.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Sandomierz z nowymi wiatami przystankowymi, ale bez rozkładów jazdy. Na ich brak coraz częściej zwracają uwagę pasażerowie, którzy tłumaczą, że nie wszyscy mają dostęp do internetowych rozkładów jazdy, a oczekiwanie zimą na autobus do najprzyjemniejszych sytuacji nie należy.

Prasówka 18.01 Sandomierz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sandomierzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Olej z awokado to jeden z kilku kulinarnych tłuszczów, który ma szczególne właściwości. Świetny do jedzenia, ale także pielęgnacji skóry, zasługuje na stałe miejsce w kuchennej lub łazienkowej szafce. Zobacz, na co pomaga i jak można go stosować dla poprawy zdrowia i urody.