Prasówka z marca 2023. Sprawdź, co działo się w Sandomierzu. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd marca 2023 w Sandomierzu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kolorowy samochód lub inny pojazd z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można było zauważyć także na ulicach Sandomierza, kiedy robiono zdjęcia do funkcji Google Street View. Oto mieszkańcy miasta upolowani przez kamery Google. Może to właśnie Was uwieczniły.

Mieszkaniec Sandomierza chciał kupić przez internet przewody elektryczne. Znalazł ofertę, złożył zamówienie i przelał ponad 600 złotych, ale choć minął blisko miesiąc, przesyłka nie nadeszła.

Do zakupu oryginalnych palm wielkanocnych i stroików na świąteczny stół zaprasza społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. Kiermasz w murach szkoły odbędzie się także w piątek, 31 marca. Dochód ze sprzedaży stroików, palm i ciast zostanie przekazany na rzecz chorego na SMA Bartoszka Jędrasika z Otoki w gminie Łoniów.