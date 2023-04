Prasówka z całego tygodnia 9.04.2023 w Sandomierzu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Magda Mołek jakiś czas remu rozstała się z telewizją i postanowiła zaistnieć na YouTube. Dziennikarka stworzyła własny kanał „W swoim stylu”, gdzie rozmawia ze znanymi postaciami ze świata show-biznesu. Zobacz, jak mieszka Magda Mołek. Koniecznie zajrzyj do przytulnego domu dziennikarki.

Dominika Ostałowska to znana aktorka, która w show-biznesie jest już kilkanaście lat. Najbardziej znana jest z serialu telewizyjnego „M jak miłość”, w którym wciela się postać Marty Mostowiak. Gwiazda przez całą karierę aktorską przechodziła kilka metamorfoz – dotyczyły one nie tylko koloru włosów, ale także sylwetki. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat Dominika Ostałowska.

W czwartek, 6 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jędrzejowie odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Podopieczni domu dali krótki występ artystyczny, po którym poświęcono pokarm i przystąpiono do uroczystego posiłku.

Tradycyjnie w Wielką Sobotę w kościołach odbywa się święcenie pokarmów. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie produkty włożyć do koszyczka wielkanocnego. Niektóre są wręcz zakazane i nie powinny się w nim znaleźć. Sprawdź listę, rzeczy których pod żadnym pozorem nie wolno wkładać do koszyczka ze święconką.

22 młodych wykonawców zaprezentowało się na 23. edycji Festiwalu Piosenki Angielskiej Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego. Uczestnicy mówili, że udział w imprezie to dla nich nie tylko okazja do zaprezentowania się publiczności, ale również do popracowania nad angielskim.

W sandomierskiej komendzie policji odbyło się w środę spotkanie wielkanocne. Organizatorzy zaprosili na nie samorządowców, przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb, policyjnych emerytów.

Nowoczesny, funkcjonalny, w atrakcyjnej lokalizacji – mowa o Vitis Parku, czyli kompleksie mieszkalnym w Sandomierzu. To nowa inwestycja kieleckiej spółki Trakt Invest, zaledwie 10 minut spacerem od Starego Miasta. Zakończenie budowy planowane jest na październik bieżącego roku.