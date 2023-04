Prasówka tygodniowa z 16.04.2023 w Sandomierzu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Na giełdzie w Sandomierzu można znaleźć fascynujące przedmioty. Są takie, dzięki którym uatrakcyjnimy wnętrze domu, ale i bywają prawdziwe perełki dla kolekcjonerów. Zobacz, co oferowano w sobotę, 15 kwietnia.

Wielu turystów zawitało w sobotę, 15 kwietnia do Sandomierza by zwiedzić to zabytkowe, królewskie miasto. Mimo słońca schowanego za chmurami, humory dopisywały. Zobacz zdjęcia.

Blisko 2 tysiące 700 sadzonek bratków zdobi już sandomierskie skwery, donice i gazony. To znak, że Królewskie Miasto przygotowuje się do wiosny. Akcenty tej pory roku widać także po kwitnących w pełni drzewach.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD 10.3 4GB/64GB LTE Szary ZA5V0311PL Tablet LENOVO

lenovo tab m8 (2. generacji) to niewielki tablet, …

lenovo tab m10 fhd plus wyróżnia się w tłumie całk…

Tab M10 Plus FHD ZA5V0287PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5V0291PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości w Polsce warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sandomierzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wafle z masą z galaretki to dla wielu ulubiony przysmak z dzieciństwa. Są słodkie, kolorowe i mają owocowy zapach. Dodatkowo ich przygotowanie jest bardzo proste i szybkie. Mam dla ciebie niezawodny przepis na taki smakołyk z czasów PRL, któremu nadal trudno się oprzeć. Przekonaj się, jak pysznie smakują i przygotuj sobie wyśmienite wafle z galaretką.

Ogrody, które pamiętamy z dzieciństwa są pełne kwiatów, zapachów i kolorów. I rzeczywiście, kiedyś ogródek pełen kwiatów był niemal obowiązkowy przed domem. Przypominamy kwiaty ogrodowe, które były popularne w czasach PRL-u (a często i wcześniej) i radzimy, jak je uprawiać. Bo taki sielski, kwiatowy ogródek możemy mieć i teraz. Sprawdźcie, co posadzić, by mieć ogród jak z sprzed lat.

Uliczne śmietniki na terenie Sandomierza toną w odpadach. Nie wszystkie, bo natychmiastowego opróżnienia wymagają śmietniki zamontowane przy ulicach powiatowych. Śmietniki czekają na opróżnienie od początku kwietnia, jednak ani władze miasta, ani zarządca drogi powiat, nie kwapią się do usunięcia śmieci, twierdząc, że nie do nich należy to zadanie.

Kolorowy samochód lub inny pojazd z logo Google wraz z charakterystyczną "kopułką" na górze można było zauważyć przed laty także na ulicach Sandomierza, kiedy robiono zdjęcia do funkcji Google Street View. Oto porcja nowych zdjęć mieszkańców upolowanych przez obiektywy kamer Google. Może to właśnie Was uwieczniono. Zobaczcie zdjęcia.