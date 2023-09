Prasówka Sandomierz 9.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sandomierzu nie minęło Cię nic ważnego

Dla wielu niegdyś były symbolem kiczu i żenady, a niektórzy szli jeszcze dalej i przypisywali je jako atrybut kobiet lekkich obyczajów. Trzeba było dużej odwagi, by je założyć i wyjść w nich na ulice polskich miast. Nawet gdy na początku lat 2000. śmielej weszły do mody, ich opinia nie pozwoliła na dużą popularność. Teraz coraz częściej pojawiają się na wybiegach i stopach gwiazd, a ich zła sława powoli odchodzi w zapomnienie.

Prawie 50 osób liczy delegacja wszystkich miast partnerskich Sandomierza, która od czwartku gości w Królewskim Mieście. Okazją do spotkania pięciu burmistrzów i delegacji są obchody 30-lecie partnerstwa z niemieckim miastem Emmendingen i 10-lecia partnerstwa z włoską Volterrą.

W kobiecej garderobie nie może zabraknąć kilku podstawowych ubrań. Jedną z nich jest oczywiście sukienka. Zobacz, kreację Laury Łącz, która fenomenalnie działa na damską sylwetkę. Z jednej strony ukryje mankamenty, a z drugiej wydobędzie to co w twojej figurze najlepsze i najpiękniejsze!

Koncertem Grażyny Łobaszewskiej w czwartkowy wieczór na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu rozpoczął się Festiwal Krzemienia Pasiastego. Do niedzieli w mieście organizowanych będzie szereg wydarzeń pod znakiem krzemienia pasiastego – nazywanego kamieniem optymizmu.

Wczesna jesień, a nieraz już koniec lata to czas wykopków. Na dużych rolniczych plantacjach służą do tego specjalistyczne kombajny, w przydomowych ogródkach kopanie odbywa się ręcznie, ewentualnie wykopane kopaczką ziemniaki trzeba wyzbierać. W PRL-u na wykopki jeździły całe klasy uczniów, by w ramach czynu społecznego pomagać rolnikom. Jedni chętnie, drudzy mniej. Internauci na ogół dobrze wspominają czasy dzieciństwa, klasowe wyjazdy czy pomoc dziadkom podczas wykopków, bo na koniec często było ognisko.

W Sandomierzu trwa wymiana wiat przystankowych. Powstają zielone i przeszklone wiaty, a przy części przystanków zostanie przebudowane otoczenie. Nowe wiaty są montowane w miejscu obecnych, a montaż pierwszej zakończy się w przyszłym tygodniu.