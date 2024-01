Prasówka Sandomierz 17.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sandomierzu nie minęło Cię nic ważnego

Ile jest czasu na stawienie się w wyznaczonym miejscu w przypadku powołania do wojska? Teraz będzie na to 6 godzin. Kogo to dotyczy i obowiązuje? Wszystko zależy, co zostanie zapisane w dokumencie, który otrzymamy. To tzw. karta powołania. Czego należy się spodziewać na wypadek wojny lub ogłoszenia mobilizacji?