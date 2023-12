Prasówka 9.12.2023 Sandomierz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sandomierza

Już po raz siódmy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu włączyli się do ogólnoświatowej akcji Maraton Pisania Listów. Akcja odbywa się pod patronatem Amnesty International.

Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u.

Zimne i ciemne dni pod koniec roku przyczyniają się spadku nastroju. Możemy go jednak podnieść, dekorując dom na Święta. Nie warto więc odwlekać ubierania choinki do Wigilii, tylko zacząć już dziś. Naukowcy przekonują, że to sposób na większe poczucie szczęścia i lepsze Boże Narodzenie.