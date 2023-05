Prasówka 7.05.2023 z całego tygodnia w Sandomierzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W czwartek, 4 maja ruszyła Matura 2023. W pierwszym dniu maturalnego maratonu młodzież pisała egzamin z języka polskiego. W powiecie sandomierskim do egzaminu dojrzałości przystąpiło 436 maturzystów, z czego 365 uczniów to maturzyści z pięciu szkół prowadzonych przez powiat sandomierski.

Piękny Sandomierz. Stolica najszybciej rozwiązywanych zagadek kryminalnych przez detektywa - duchownego. To również Królewskie Miasto z niepowtarzalnymi zabytkami do zwiedzania. Co roku tłumnie przybywają tu turyści, a końcówka weekendu majowego to idealny moment na szybki wypad do jednej z najbardziej urokliwych miejscowości w Polsce. Nasz sprytny fotoreporter Kamil Bielaszewski uwiecznił Was na fotografiach. Byliście tu w środę, 3 maja? Znajdzie się na zdjęciach!

W środę, 3 maja w Sandomierzu odbyły się uroczyste obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zobacz zdjęcia.

Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się akcja "Drzewko za surowce wtórne", w której uczestniczyli mieszkańcy Sandomierza i regionu. Osoby, które przyszły na plac przed Galerią Sandomierz wymieniły surowce wtórne na sadzonki drzew.