Prasówka 7.04.2023 Sandomierz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sandomierza

W czwartek, 6 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jędrzejowie odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Podopieczni domu dali krótki występ artystyczny, po którym poświęcono pokarm i przystąpiono do uroczystego posiłku.

Dzieci i dorośli, którzy wzięli udział w kulinarnych warsztatach w Dworku Koćmierzów przygotowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury poznali tajniki udanych wypieków wielkanocnych baranków i zajączków.

22 młodych wykonawców zaprezentowało się na 23. edycji Festiwalu Piosenki Angielskiej Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego. Uczestnicy mówili, że udział w imprezie to dla nich nie tylko okazja do zaprezentowania się publiczności, ale również do popracowania nad angielskim.