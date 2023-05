Prasówka 6.05.2023 Sandomierz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sandomierza

Balkon w cieniu, np. od strony północnej albo wschodniej strony, gdzie słońce jest tylko rano, wydaje się trudnym miejscem do uprawy roślin, ale jest sporo gatunków, którym cień jak najbardziej odpowiada. Podpowiadamy, co posadzić na zacienionym balkonie – wybraliśmy rośliny, które są łatwe w uprawie, a wyglądają pięknie. Udadzą się i tym, którzy nie mają dużego doświadczenia z kwiatami, jak i tym, którzy nie mają czasu lub ochoty na ich pielęgnację.

Trwa matura 2023. W piątek maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka obcego. W sandomierskich szkołach najpopularniejszy jest język angielski. Odwiedziliśmy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu.

Drewno w salonie, sypialni, łazience czy kuchni to trend, który króluje w projektach wnętrz w 2023 roku. Zajrzyj do przytulnego domu w Rzeszowie i sprawdź, jak urządzili go projektanci. Sprawdź, jak modnie można zaaranżować przestrzeń, żeby była funkcjonalna i zachwyciła gości.