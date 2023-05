Prasówka 4.05.2023 Sandomierz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sandomierza

Prasówka Sandomierz 4.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Piękny Sandomierz. Stolica najszybciej rozwiązywanych zagadek kryminalnych przez detektywa - duchownego. To również Królewskie Miasto z niepowtarzalnymi zabytkami do zwiedzania. Co roku tłumnie przybywają tu turyści, a końcówka weekendu majowego to idealny moment na szybki wypad do jednej z najbardziej urokliwych miejscowości w Polsce. Nasz sprytny fotoreporter Kamil Bielaszewski uwiecznił Was na fotografiach. Byliście tu w środę, 3 maja? Znajdzie się na zdjęciach!