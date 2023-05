Prasówka 26.05.2023 Sandomierz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sandomierza

Przy sandomierskim szpitalu powstał Skwer Amazonek. To serce wypełnione lawendą i pelargoniami. Skwer to podziękowanie od Amazonek dla szpitalnego personelu za opiekę i udzielane wsparcie.

Dzieci z najstarszych grup wiekowych z miejskich przedszkoli wzięły udział w "XIX Konkursie wiedzy o Sandomierzu”. Organizatorami wydarzenia są Przedszkole Samorządowe nr 7 w Sandomierzu oraz sandomierski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na mecie jako pierwsze zameldowało się Przedszkole nr 6 – drużyna Królowej Jadwigi.

