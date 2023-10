Prasówka 18.10.2023 Sandomierz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sandomierza

Trwa remont pokrycia dachowego na dachu hali, na zielonym ryku w nowej części Sandomierza. Handlujący czekali na remont od ponad roku przypominając zarządcy obiektu, że padający przez dziurawy dach deszcze i śnieg nie sprzyja handlowaniu. Dawało się to mocno we znaki w okresie jesienno – zimowym.

74 uczniów trzech klas pierwszych Szkoły Podstawowej numer 4 w Sandomierzu złożyło uroczyste ślubowanie. Dla pierwszaków rodziców i całej szkolnej społeczności był to wyjątkowy dzień.

Jesień wkracza do Parku Miejskiego w Sandomierzu – Ogrodu Saskiego. Liście zmieniają barwę i powoli opadają. Mimo jesieni nadal kwitną hortensje wokół fontanny, która wieczorem wieczorem mieni się kolorami.

Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech.