Prasówka 13.01.2024 Sandomierz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sandomierza

Według amatorów imprezowania i wizyt w gwarnych barach, w niektórych miastach „prawdziwe życie” zaczyna się dopiero po zachodzie słońca. Jest w tym ziarno prawdy, bowiem wieczór to czas, w którym mieszkańcy mogą się wreszcie zrelaksować i spędzić czas z najbliższymi. Okazuje się, że polskie miasto jest jednym z najlepszych miast dla miłośników nocnego życia – gdzie jeszcze warto wypoczywać po zmroku?

Mróz na zewnątrz skłania miłośników wojaży do poszukiwań rajskich kierunków na nadchodzące urlopy. Uwierzcie, że poniższa lista najpiękniejszych plaż świata rozbudzi wasz podróżniczy apetyt i może okazać się źródłem inspiracji dla niejednego wczasowicza. Gdzie mieszczą się te niesamowite zakątki? Niektóre z nich znajdziecie nawet w Europie – zobaczcie sami.

Czy może zniknąć miasto, wyspa, spory kawałek Europy albo nawet całe morze? Okazuje się, że z powierzchni Ziemi wyparowało wiele niezwykłych miejsc, niektóre z nich z dnia na dzień. Co się z nimi stało? Zapraszamy do galerii, w której poznacie los 9 miejsc – cudów przyrody lub dzieł człowieka – które bezpowrotnie zaginęły i nigdy nie będziecie mogli ich odwiedzić. Ich fascynujące historie na pewno was zaskoczą!