Pogoda na jutro dla Sandomierza. Zobacz prognozę pogody na poniedziałek, 31.07 w Sandomierzu

Pogoda na jutro (poniedziałek, 31.07) dla Sandomierza

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 23°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 14°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 37 %. Ma spaść ok. 1.3 mm deszczu. Nie zapomnij zabrać parasola.