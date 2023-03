Poczwórna kraksa na skrzyżowaniu w Sandomierzu. Były utrudnienia na drodze Michał Nosal

Cztery samochody brały udział w wypadku, do jakiego doszło w czwartek na ulicy Kwiatkowskiego w Sandomierzu. To część krajowej trasy numer 77. Do szpitala zabrana została jedna osoba.