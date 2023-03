Nowe udogodnienia na cmentarzu komunalnym w Sandomierzu

Budowa nowej alei odbywa się w końcowej części nekropolii, na polu nr 26. To najnowsza część cmentarza, gdzie odbywają się obecnie pochówki i gdzie budowane są nowe grobowce.

- W tym momencie utwardzamy kolejną alejkę na cmentarzu - tłumaczy Katarzyna Lipiec, zastępca kierownika Zakładu Oczyszczania Miasta ds. Zieleni i Usług Komunalnych. - Prace będą wykonywane etapami. Do tej pory było tu klepisko i błoto. Ze względu na to, że teren cmentarza to grunt lessowy, przy opadach, po zimie, ten teren długo obsycha.

To już kolejna aleja jaka w ostatnich latach została wybudowana na cmentarzu komunalnym przy ulicy Lubelskiej w Sandomierzu. W dwóch poprzednich latach powstały ciągi dla pieszych, które swój koniec mają przy obecnie budowanej ścieżce.