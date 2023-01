Nowa atrakcja dla turystów w Sandomierzu. Nowoczesność wkroczy do Kamienicy Oleśnickich. Co powstanie po remoncie?

Nowe przeznaczenie zabytkowej Kamienicy Oleśnickich w Sandomierzu

Zmiana funkcjonalności zabytkowej Kamienicy Oleśnickich to następstwo gruntownych prac remontowych, jakie w najbliższych miesiącach będą prowadzone w jednym z najpiękniejszych budynków na sandomierskiej Starówce.

Nad opracowaniem nowej funkcji użytkowej dla Kamienicy Oleśnickich, jak przyznał burmistrz Marcin Marzec pracuje sztab ludzi. To pracownicy Urzędu Miasta i Sandomierskiego Centrum Kultury. - Do tej pory rycerstwo sandomierskie zajmowało kamienicę, natomiast myślę, że dla przyszłości Sandomierza i rozwoju turystycznego naszego miasta warto pomyśleć o czymś innym, nowoczesnym, atrakcyjnym, czymś co będzie przyciągać turystów i mieszkańców, po to, aby na mapie Sandomierza powstała nowa atrakcja turystyczna - przekonuje burmistrz Marzec.

Tą nowością będzie historia Sandomierza pokazana we współczesny sposób. Budynek ma służyć rodzicom z dziećmi, które odwiedzają Królewskie Miasto. - Otrzymywaliśmy sygnały z Centrum Informacji Turystycznej, że turyści przyjeżdżający z dziećmi pytali co można z dziećmi robić - dodał burmistrz. - Oprócz tego, że pływa statek po Wiśle, jest plac zabaw na Bulwarze, to tak naprawdę dla dzieci nasza oferta nie była atrakcyjna.