Nordic walking do 5 km od Sandomierza. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Spacer Historyczny po Sandomierzu to wyjątkowa podróż przez epoki. Twoim przewodnikiem będą perły polskiej architektury od średniowiecza po współczesność. Historię królewskiego miasta opowiedzą Ci między innymi Brama Opatowska wraz z pozostałościami po średniowiecznych murach, gotycki Dom Długosza, Kamienica Oleśnickich, pamiętająca podpisanie tzw. ugody sandomierskiej w 1570 roku, oraz XVIII-wieczny budynek dawnej synagogi. Z pewnością zachwycą Cię także bogato dekorowane świątynie i zbiory Muzeum Okręgowego na zamku – wśród nich unikatowy zestaw XII-wiecznych figur szachowych wykonanych z poroża jelenia. Intrygującą podróż w głąb Sandomierza odbędziesz dzięki Podziemnej Trasie Turystycznej, zwiedzając system kilkukondygnacyjnych komór, ciągnących się pod Starym Miastem.

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 5 km od Sandomierza. Zobacz, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo jest ciekawa również dla Ciebie.

Sandomierz jest znany głównie z urokliwego Rynku Starego Miasta. Ale czy słyszałeś o położonych tuż obok Górach Pieprzowych? Najstarsze pasmo w Polsce oferuje Ci nie tylko niezapomniane widoki, ale również szczyptę egzotyki. Góry Pieprzowe można zwiedzać od strony Willi Dzika Róża, jednak my proponujemy trasę wałem Wisły, która pozwoli Ci ujrzeć cudowną enklawę przyrody z unikatami na skalę całej Europy. Nazwa gór wzięła się od tutejszych skał, prastarych, ciemnych jak ziemia, pękających w tak specyficzny sposób, że przypominają ziarenka pieprzu. „Pieprzówki" zwane są również wzgórzami różanymi, ponieważ to miejsce porastają masowo dzikie róże. Przed spacerem warto zasięgnąć informacji czy szlak jest dostępny, ponieważ po większych opadach lub przy wysokim poziomie Wisły wejście na trasę może być utrudnione. Mimo tego, wyprawa w Góry Pieprzowe to niezwykłe doznanie, nie tylko dla geologów i przyrodników. Zobacz je i Ty !

