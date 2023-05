Najlepsze lodziarnie w Sandomierzu. Które miejsca są polecane w maju 2023?

Pierwsze informacje o deserach z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. W Europie także zajadali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny, unikatowy, w formie współczesnego sorbetu i trudny do wykonania z powodu konieczności pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich.

Ile kalorii mają lody?

Sięgając po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc delektować się nimi podczas upałów.