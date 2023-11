Medale, odznaki, nagrody i podziękowania dla honorowych dawców krwi w Sandomierzu. Długa lista nagrodzonych. Zobacz zdjecia

Medale, odznaki, nagrody i podziękowania dla honorowych dawców krwi w Sandomierzu

Krwiodawcy to jedna wielka rodzina, która na przestrzeni minionych lat powiększa swoje szeregi. - Ludzie przychodzą i odchodzą z różnych względów – wyjaśnił Leopold Wójcik. - Czasami są to względy zdrowotne, nie mniej jednak są wśród nich którzy oddali powyżej 50 litrów krwi. Nasza działalność nie ogranicza się wyłącznie do oddawani krwi. To propagowanie krwiodawstwa wśród dorosłych, a szczególnie wśród młodzieży szkolnej.

Na terenie działalności Zarządu Rejonowego PCK w Sandomierzu działa 15 klubów. - Do dnia 17 listopada oddano 1546 litrów krwi – dodał prezes Wójcik. - Porównując to do całego 2023 roku oddano łącznie 1612 litrów krwi oddanej. Jesteśmy blisko tej liczby i myślę, że do końca roku ilość oddanej krwi przekroczy statystykę roku poprzedniego. Nadzieją dla krwiodawstwa jest młodzież szkół średnich. Zaszczepiony w nich nawyk bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi w przyszłości procentuje regularnym oddawaniem krwi. Dużą rolę odgrywają tutaj dyrektorzy szkół średnich, opiekunowie i prezesi młodzieżowych klubów HDK, to dzięki ich pracy i zaangażowaniu pozyskujemy nowych dawców.