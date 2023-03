Mamy Cię! Upolowani przez Google'a na ulicach Sandomierza. Zobacz – może jesteś na którymś zdjęciu (NOWE ZDJĘCIA) Krzysztof Wieczorek

Kolorowy samochód lub inny pojazd z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można było zauważyć także na ulicach Sandomierza, kiedy robiono zdjęcia do funkcji Google Street View. Oto mieszkańcy miasta upolowani przez kamery Google. Może to właśnie Was uwieczniły.