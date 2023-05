"Majówka w Akwarium" w Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu. W kawiarni jest już nowa wystawa. Zobacz zdjęcia

"Majówka w Akwarium" w Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu

Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu to miejsce na mapie powiatu sandomierskiego oferujące kompleksową pomoc. W jednym miejscu pacjenci mają dostęp do psychiatrycznej przychodni specjalistycznej, pomocy psychologa, dziennego pododdziału psychiatrycznego i całego zespołu leczenia środowiskowego . - Cały czas rozwijamy swoją działalność i warto o tym powtarzać, że jesteśmy w mediach społecznościowych – przypomniała Renata Mirowska-Masternak kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu. - Mamy różne formy pracy, także z rodzinami pacjentów. Spotkania dla rodzin organizowane są przez psychologów naszego Centrum. Można też uzyskać informacje o działalności klubie pacjenta, do którego także zapraszamy. Warto o tym wiedzieć, warto z tego korzystać bo to wcale nie jest oczywiste. Organizujemy różne zajęcia.

Jako pierwsi swoją twórczość zaprezentowali tam uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. Teraz pojawiły się prace uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie, z którym sandomierskie Centrum współpracuje.

Wystawa koncentruje się wokół zasuszonych kwiatów i ziół, i powstała w oparciu o hortiterapię - terapię kwiatami, która jest prowadzona w Krzcinie. Wernisaż prac poprzedziła w sali kinowej projekcja filmu autorstwa opiekunów i podopiecznych placówki pt " Trzy Domy". - To dzień pełen wrażeń, to swojego rodzaju promocja naszej działalności i ukazanie szerszej publiczności jakimi metodami, technikami pracujemy na co dzień – powiedział Zdzisław Walas z placówki w Krzcinie. - Oczywiście była to tylko mikro pigułka. Film powstał w w 2018 roku. Pokazuje jak toczą się losy osób niepełnosprawnych. Różnie z tym jest. Często osoba niepełnosprawna jest uzależniona od rodziców, osób trzecich. To osoby nie do końca odnajdujące się w swojej rzeczywistości. Co wtedy, kiedy jakiś etap się kończy, bo odchodzi ktoś z bliskich, kto wspierał taką osobę. Wtedy pojawia się problem.