Kiedy otwarcie marketu Lidl w Sandomierzu? Jest zielone światło dla inwestora od wojewody świętokrzyskiego.

Kiedy otwarcie marketu Lidl w Sandomierzu?

Decyzja starosty sandomierskiego Marcina Piwnika o wydaniu pozwolenia na budowę marketu Lidl w Sandomierzu została uchylona przez wojewodę świętokrzyskiego i skierowana do powiatu, do ponownego…

- Po uchyleniu decyzji pierwszej instancji wnioskodawca skorygował wniosek i złożył go ponownie do starosty - przypomina Paweł Niedźwiedź, wicestarosta sandomierski. - Starosta znowu wydał decyzję pozytywną. W tym przypadku wojewoda ponownie uchylił tę decyzję i przekazał do ponownego rozpoznania. Jednak inwestor odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i złożył sprzeciw od tej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że materiał zgromadzony przez inwestora w tej sprawie jest kompletny i zobowiązał wojewodę do wydania merytorycznej decyzji. Kilka dniu temu wojewoda wydał decyzję pozytywną utrzymującą w mocy decyzję starosty sandomierskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę.