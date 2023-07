Instruktorzy Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking na warsztatach w Sandomierzu. Uczestniczą w ciekawych zajęciach. Zobacz zdjęcia Klaudia Tajs

Wśród uczestników jest Alicja Wiśniowska z prawej ze Słupczy w gminie Dwikozy, organizatorka wielu akcji Nordic Walking.

- Po to się wymieniamy dobrymi praktykami, żeby być jak najlepszym instruktorem – mówi Piotr Statuch, koordynator Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking w województwie świętokrzyskim. 50 instruktorów chodzenia z kijkami przyjechało na trzydniowe warsztaty i wspólny trening do Sandomierza. To już trzecia edycja "Wymiana dobrych praktyk " instruktorów należących do Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.