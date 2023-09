gm. Samborzec - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Złota 121, 27-650 Złota numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Jak wypełnić kartę do głosowania, żeby oddać ważny głos?

Jak wskazuje Kodeks wyborczy, każda uprawniona do głosowania osoba głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu i jedną listę kandydatów do Senatu. Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy.

Jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata, stawiając przy nim inny znak niż "x", oddany głos będzie nieważny. Nie możemy również oddawać głosu na więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub wyborach do Senatu.