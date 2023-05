Gdzie zjeść dobre lody w Sandomierzu? Polecane miejsca w maju 2023

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na większą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Były podawane w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Sandomierzu powstawały przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostać można było tylko latem, dlatego był to deser wyczekiwany cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

Pierwsze wzmianki o deserach wykonanych z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem mogli się delektować też wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek wykwintny, unikatowy, w formie dzisiejszego sorbetu i trudny do wykonania ze względu na konieczność transportu lodu z wysokich partii górskich.

Kaloryczność lodów

Sięgając po lody zastanawiamy się na pewno czy są kaloryczne i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi podczas upałów.