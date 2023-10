Gdzie można głosować w gm. Klimontów? Lista lokali wyborczych

adres: Byszów 21, 27-640 Byszów numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Szkolna 1, 27-640 Klimontów numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: dr. Jakuba Zysmana 9, 27-640 Klimontów numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Goźlice 28, 27-640 Goźlice numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Nasławice 18A, 27-640 Nasławice numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Zakrzów 33, 27-640 Zakrzów numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Pokrzywianka 17D, 27-640 Pokrzywianka numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Konary 88, 27-640 Konary numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Pęchów 96A, 27-640 Pęchów numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Olbierzowice 30B, 27-640 Olbierzowice numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Nawodzice 157, 27-640 Nawodzice numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Szpitale, domy pomocy społecznej, domy studenckie, zakłady karne - jak można zagłosować?

Istnieją takie sytuacje, jak przebywanie w szpitalu, domu opiekuńczym czy też zakładzie karnym w dniu wyborów. Czy jest możliwość oddania głosu? Tak, jeśli są tam utworzone komisje obwodowe. Dyrektor danej jednostki musi powiadomić osoby, które w niej przebywają, że zostaną dopisani do danego spisu sy Podobnie wygląda to w przypadku osób będących w domach studenckich i zespołach domów studenckich, w których zostały stworzone obwody głosowania. Wówczas osoby, przebywające w takich placówkach zostaną wpisane do tamtejszego spisu wyborców, a usunięte z tego, w którym byliby na podstawie swojego meldunku.