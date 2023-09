Gdzie głosować w gm. Łoniowie? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Chodków Stary 44, 27-670 Chodków Stary numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Łoniów 56, 27-670 Łoniów numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Sulisławice 11, 27-670 Sulisławice numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Świniary Nowe 770/8, 27-670 Świniary Nowe numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Świniary Stare 131, 27-670 Świniary Stare numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Łążek 58, 27-670 Łążek numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

adres: Gieraszowice 67, 27-670 Gieraszowice numer okręgu do Sejmu: 33 numer okręgu do Senatu: 82

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Szpitale, domy pomocy społecznej, domy studenckie, zakłady karne - jak można zagłosować?

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać w szpitalu, domu pomocy społecznej czy zakładzie karnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w tych jednostkach, ponieważ zostaną dopisani do spisów wyborców. Dyrektor jednostki ma obowiązek powiadomić osoby, które przebywają w danej jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Bardzo podobnie wygląda kwestia głosowania osób przebywających w domach studenckich oraz zespołach domów studenckich. Jeśli utworzone są w nich obwody głosowania, to wyborcy zostaną dopisani do określonych spisów. We wszystkich tych sytuacjach wyborcy zostaną jednocześnie skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.