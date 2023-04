Bratki już zdobią Sandomierz. Wiosna zawitała do Królewskiego Miasta. Przybyło kwiatów wieloletnich. Zobacz zdjęcia

Bratki już zdobią Sandomierz

Jak wyjaśnia Angelika Kędzierska, naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego w Sandomierzu w tym roku zastosowano innym sposób planowania wiosennych nasadzeń. - Jesienią nasadziliśmy już w gazonach betonowych wieloletnie rośliny, tak aby w kolejnym sezonie uzupełniać je o rośliny jednoroczne - mówi naczelniczka. - W ubiegłym sezonie posadzono żurawki, floksy, ostnice - wieloletnią trawkę. W tym roku na wiosnę postanowiliśmy te nasadzenia uzupełnić o tradycyjne, kolorowe bratki.

W porównaniu do lat ubiegłych, w tym roku bratków jest mniej.

Posadzono 1 tysiąc 200 sztuk sadzonek. Kwiaty zdobią głównie Rynek Starego Miasta, cmentarz, Park Saski i Plac 3 Maja. Podmiana bratków nastąpi pod koniec czerwca w letnie rośliny.

Coroczną bolączką miejskich urzędników dbających o nasadzenia jest niszczenie i wyrywanie kwiatów z gazonów i skrzyń. - Te sadzonki kwiatów po części nam znikają - ubolewa Angelika Kędzierska. - Co ciekawe obserwujemy to, że nie trafiają one do prywatnych ogródków, ale są porzucane koło donic. Ich wyrwanie służy wyłącznie zniszczeniu tego mienia, co jest jeszcze bardziej przykre. Kwiaty mają służyć nam wszystkim. Mieszkańcom i turystom.